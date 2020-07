Incidente sulla strada di Barbaruta: ferito un uomo di 80 anni

Incidente sulla strada di Barbaruta.

Questa mattina, poco dopo le 10, per cause in corso di accertamento, un’auto è stata tamponata da un’altra vettura e, a causa, dell’impatto, è uscita di strada ed ha finito la sua corsa in una fossetta laterale, ribaltandosi su un fianco.

Sul posto, sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente, un uomo di 80 anni, e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.

L’anziano è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre il conducente dell’altra auto è rimasto illeso.

Sul posto, anche la Polizia Municipale di Grosseto per i rilievi.