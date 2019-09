Incidente lungo la strada della Trappola, in direzione di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, pochi minuti fa un’auto è sbandata ed è uscita di strada cappottandosi; infine, la macchina ha finito la sua corsa in un campo.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

Notizia in aggiornamento