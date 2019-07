Incidente stradale lungo la strada del Pollino, due chilometri dopo Il Cristo, in direzione di Grosseto.

Questa sera, intorno alle 21, per cause in corso di accertamento, un’auto guidata da un uomo è sbandata ed è uscita di strada.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Grosseto. Sul posto, anche la Polizia municipale e una squadra dei Vigili del Fuoco.