Incidente tra tre auto e uno scooter: una macchina esce di strada e si ribalta

Incidente stradale poco dopo mezzanotte nei pressi di Punta Ala: coinvolte tre auto e uno scooter.

Per cause in corso di accertamento, una delle macchine è uscita di strada e si è ribaltata.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Follonica, personale medico del 118 e la Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia.

Notizia in aggiornamento