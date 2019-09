Incidente stradale nella notte.

Intorno all’1, lungo la strada provinciale 19, in località San Rossano, a Sticciano, nel comune di Roccastrada, per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata, è uscita di strada ed ha finito la sua corsa in un campo.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.