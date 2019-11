Scontro tra due auto: quattro persone ferite, uomo incastrato nelle lamiere di una macchina

Incidente stradale sulla strada provinciale 21, nel comune di Roccastrada.

Intorno ale 19.40 di questo pomeriggio, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Massa Marittima intervenuti sul luogo dell’incidente, due auto si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto, un uomo 71 anni è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco con l’ausilio di cesoie e divaricatore idraulici. Il ferito, che ha riportato la frattura scomposta della tibia, è stato trasportato all’ospedale di Grosseto da un’ambulanza della Croce Rossa.

Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve anche altre tre persone: due uomini, entrambi di 39 anni, ed una donna di 37 anni

In questo momento è stata riaperta una corsia di marcia della strada provinciale ed il traffico procede a senso unico alternato.