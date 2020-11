Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, a Rispescia.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 30 anni, di Grosseto, è stato sbalzato dall’auto su cui era a bordo ed è finito sulla strada, perdendo conoscenza.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso, le sue condizioni sono gravi.