Incidente stradale: auto si ribalta, giovane trasportata in ospedale

I mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 15 circa in località Bagno di Gavorrano, lungo la Strada provinciale del Puntone, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, una macchina si è ribaltata ed una donna di 20 anni è rimasta ferita. La paziente è stata trasportata al Pronto Soccorso di Grosseto in codice 2.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano e l’automedica di Follonica, oltre ai Carabinieri per i rilievi del caso.