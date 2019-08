Scontro tra due auto: tre feriti, uno trasportato a Siena in elisoccorso

Incidente lungo la strada che collega Principina a Terra con il Cristo.

Intorno alle 13, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Una persona è rimasta incastrata all’interno di una macchina ed è stata estratta dai Vigili del Fuoco, poi è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Siena.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, che sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Grosseto.

Due dei tre feriti sono madre e figlia.

Sul posto anche la Polizia Stradale.