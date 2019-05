Incidente all’alba: auto sbanda e si ribalta, conducente in ospedale

Incidente stradale all’alba.

Questa mattina, intorno alle 5, per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata lungo la strada che da Orbetello conduce a Porto Santo Stefano, nei pressi dell’incrocio per il convento dei Passionisti.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello, che hanno soccorso il conducente della macchina, un uomo di 24 anni, e lo hanno affidato ai sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Grosseto per accertamenti.

Sul posto anche i Carabinieri, a cui spetta il compito di compiere i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.