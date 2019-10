Incidente sulla strada del Padule: auto si ribalta, ferita una ragazza

Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale del Padule, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 7.30, un’auto guidata da una donna di 25 anni è sbandata e si è ribaltata in mezzo alla strada.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la giovane all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente, anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e i Carabinieri, impegnati nei rilievi.