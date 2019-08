Auto sbanda ed esce di strada: due persone ferite

Incidente stradale ieri sera, intorno alle 22, lungo la strada provinciale 323, nei pressi di Magliano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è uscita di strada.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello e i sanitari del 118, che hanno soccorso le due persone all’interno dell’auto.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi del caso.