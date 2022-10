Incidente stradale: moto si scontra con un’auto, centauro trasportato in ospedale

Intervento del 118 per un incidente stradale in località Giannella, nel comune di Orbetello, dove, lungo la strada provinciale, per cause di accertamento una moto si è scontrata con un’auto alle 14.46 di oggi pomeriggio.

Il motociclista, un uomo di 83 anni, è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Orbetello.

Sul posto, è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.