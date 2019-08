Auto sbanda ed esce di strada: conducente trasportato in ospedale

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 7.30, lungo la strada provinciale 63 Via Nuova Capalbio.

Per cause in corso di accertamento, un’auto condotta da un uomo di 32 anni è sbandata ed è uscita di strada.

Il conducente è stato preso in consegna dal personale medico del 118 giunto sul posto per le cure del caso, poi è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.