Auto sbanda ed esce di strada: donna sbalzata fuori, trasportata a Siena con l’elisoccorso

Incidente stradale al bivio di Barbaruta, nei pressi di Braccagni.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, guidata da una donna, è uscita di strada.

All’arrivo sul posto dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno trovato la conducente priva di sensi, sbalzata fuori dall’auto e riversa nella fossetta laterale della strada.

Dopo la prima valutazione delle condizioni della donna da parte dei Vigili del Fuoco, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

I sanitari hanno stabilizzato la donna sul luogo dell’incidente, che poi è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Siena.