Incidente sull’Aurelia: auto sbanda, esce di strada e finisce su un fianco

Una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo sull’Aurelia, poco prima dello svincolo per Alberese, in direzione di Roma, per un incidente stradale che vede coinvolta un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita su un fianco.

A bordo del veicolo due persone e un cane. Sul posto anche il personale medico del 118.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei passeggeri dell’auto.

Notizia in aggiornamento