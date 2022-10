Intervento del 118 sul monte Amiata.

Oggi pomeriggio, alle 15.46, in località Oguardio, nel comune di Arcidosso, per cause in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada.

Un uomo di 46 anni è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.