Incidente sull’Aurelia, auto sbanda ed esce di strada: ferito il conducente

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello sta intervenendo sull’Aurelia, in prossimità di Orbetello scalo, in direzione di Roma, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed uscita fuori strada.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale medico del 118, che ha prestato le prime cure al conducente, e la Polizia stradale.

Notizia in aggiornamento