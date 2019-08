Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta questa mattina alle 04:23 in via Serena, a Marina di Grosseto, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto.

Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza il mezzo.