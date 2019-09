Auto esce di strada e finisce contro una pianta: il conducente rimane incastrato

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, sulla Strada Provinciale Maremmana, nel comune di Manciano.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo contro una pianta. Il conducente è rimasto incastrato nell’auto ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo.

Sul posto anche il personale medico del 118 ed i Carabinieri.