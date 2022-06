Incidente sulla Maremmana, scontro tra due auto: due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in località Polverosa, nel comune di Orbetello, lungo la strada regionale Maremmana.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Un uomo di 30 anni e una donna di 22 anni sono trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Albinia e un’ambulanza della Croce Rossa di Magliano in Toscana, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.