Un incidente stradale si è verificato, intorno alle 14:00 di oggi, sulla strada Provinciale 64 del Cipressino.

Due coniugi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, sono usciti fuori strada a bordo della propria auto, andando a sbattere contro un pino, riportando lievi ferite.

Sul posto anche il personale del 118 di Grosseto ed i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura.