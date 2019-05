Incidente sulla Senese: auto sbanda e si ribalta, ferito il conducente

Incidente sulla Senese poco prima delle 20.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata e si è cappottata. L’incidente è avvenuto poco dopo il bivio per Campagnatico, in direzione di Siena.

Sul posto, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta nell’incidente, mentre il conducente è stato trasportato all’ospedale di Grosseto per accertamenti.

La corsia dove è avvenuto l’incidente è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, mentre è rimasta libera la corsia di sorpasso.