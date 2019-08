Incidente sull’Aurelia: scontro tra due autocarri, elisoccorso sul posto

Incidente stradale lungo l’Aurelia, subito dopo lo svincolo di Alberese, in direzione di Roma.

Intorno alle 16, per cause in corso di accertamento, due autocarri si sono scontrati.

Sul posto, sta intervenendo una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei due conducenti dei furgoni, rimasto incastrato all’interno del veicolo.

Sul posto, anche il personale medico del 118, l’elisoccorso Pegaso e la Polizia stradale.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo, ma da pochi minuti è stato riaperto e i veicoli stanno transitando, anche se lentamente.

Notizia in aggiornamento