Incidente sulla Castiglionese: scontro all’incrocio, due donne ferite

Incidente stradale, intorno alle 14 di questo pomeriggio, lungo la Castiglionese, all’altezza del bivio per la strada del Pollino, dopo l’aeroporto.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate (nella foto in alto). Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.

Nell’incidente sono rimaste ferite due donne di 39 e 50 anni: entrambe sono state trasportate all’ospedale di Grosseto per accertamenti.

Sempre oggi pomeriggio si è verificato un altro incidente.

Il primo è accaduto in via della Pace (nella foto in basso), a Grosseto. Per cause in corso di accertamento, due auto con tre persone a bordo si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118.