Incidente tra un’auto e un furgone: un morto e un ferito

Aggiornamento ore 10.26: la vittima dell’incidente è una donna di 57 anni, alla guida di un camioncino di Sei Toscana che si è scontrato con un’auto. La persona rimasta ferita è invece un uomo di 50 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto.

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada provinciale Montemassi 19 del Madonnino, a Braccagni.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrate: nell’impatto è morta una persona ed un’altra è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118.

Al momento, la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Notizia in aggiornamento