Incidente in città: moto si scontra con un’auto, un uomo in ospedale

Incidente stradale in via De Nicola, a Grosseto.

Oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, una moto, guidata da un uomo di 55 anni, ha tamponato un’auto, mandando in frantumi il vetro posteriore della macchina.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che è caduto rovinosamente a terra. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo in codice 3 all’ospedale Misericordia.

Sul luogo dell’incedente, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia municipale.