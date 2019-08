Incidente nella notte: scontro tra due auto all’incrocio, ferite tre persone

Incidente ieri sera, poco prima della mezzanotte, tra la Strada provinciale 81 e la Strada provinciale 56, che dalla località Osa va verso Magliano.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’incrocio e all’interno di una delle vetture è rimasta incastrata una donna, che è stata liberata dalla squadra dei Vigili del Fuoco, per poi essere affidata alle cure del personale sanitario del 118.

In tutto, nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 44 anni e due donne di 46 e 48 anni. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto.

Sul posto anche i Carabinieri.