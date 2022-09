Incidente nei pressi della rotonda, due persone ferite: anziano trasportato a Siena con l’elisoccorso

I mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est sono intervenuti per un incidente stradale lungo la strada provinciale 158, poco prima della rotonda di Principina a Mare.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente è stato causato da un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto.

Due persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 82 anni, trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, e di una donna di 81 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto da un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Sul posto è intervenuta anche l’automedica di Grosseto.