Incidente in città: va a sbattere con lo scooter contro un cartello stradale, uomo in gravi condizioni

Incidente stradale ieri sera, lunedì 29 agosto, a Grosseto, all’altezza della rotatoria tra via Senese e viale Europa.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 21.40, un uomo di 43 anni è andato a sbattere contro un cartello stradale mentre era in sella al suo scooter.

Il centauro, al momento dell’arrivo dei soccorsi, era a terra privo di conoscenza: i sanitari lo hanno rianimato e trasportato, in un primo momento, al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia in codice 3; data la gravità delle sue condizioni, durante la notte è il 43enne è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica e la Misericordia di Grosseto. Sul posto anche la Polizia Municipale e la Polizia Stradale.