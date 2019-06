Incidente all’alba: auto esce di strada e si ribalta, ferito il conducente

Incidente all’alba sul ponte della Zancona, nel comune di Arcidosso.

Questa mattina, intorno alle 5, per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è uscita di strada cappottandosi. Un uomo di 26 anni, alla guida della macchina, è rimasto ferito.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arcidosso, che hanno messo in sicurezza la macchina, un’ambulanza del 118, che ha soccorso il conducente, e i Carabinieri, per i rilievi necessari ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.