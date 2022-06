Provoca incidente e non si ferma: individuato dalla Municipale grazie al Targamanent

Un incidente è successo poco dopo la mezzanotte di giovedì 23 giugno: un veicolo con 5 ragazzi a bordo, tutti poco più che maggiorenni, mentre transitava in via del Sarto, a Grosseto, è stato urtato da un altro mezzo che procedeva dalla direzione opposta.

Quest’ultimo, all’improvviso, ha sbandato, andando a colpire la macchina sulla fiancata sinistra. Dopo lo scontro, invece di fermarsi, l’auto ha proseguito la sua marcia facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante la violenza dell’urto, nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la pattuglia di infortunistica stradale della Polizia Municipale di Grosseto, procedendo ai rilievi e al recupero di alcuni pezzi del veicolo datosi alla fuga. Nella circostanza, nessuno dei coinvolti è riuscito a prendere il numero di targa.

Tuttavia, gli agenti intervenuti, visionate le immagini di alcune telecamere del sistema comunale Targamanent, hanno individuato un veicolo compatibile con le informazioni acquisite e con i frammenti rinvenuti sul posto.

Nella giornata successiva è stato individuata una macchina in una carrozzeria locale: successivamente si è potuto accertare che proprio quel veicolo era l’auto coinvolta nell’incidente. Rintracciato il proprietario, il quale, convocato, sosteneva di non essersi fermato per paura, è stato multato per le relative violazioni previste dal Codice della strada.

“Anche in questa occasione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale, Riccardo Megale –, la determinazione degli agenti della Polizia Municipale e l’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, ha permesso di rintracciare in tempi brevissimi il responsabile dell’incidente“.