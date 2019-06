Virciglio coinvolto in un incidente sull’Aurelia: “Un daino ha attraversato la strada, problema da risolvere”

“Questa volta è andata bene, ma il rischio di avere un morto in più sull’Aurelia è stato concreto”.

Così Pasquale Virciglio si sfoga dopo l’incidente che lo ha coinvolto sull’Aurelia a causa dell’attraversamento di un animale selvatico mentre si stava recando al lavoro.

“E’ accaduto al km 168+400 – spiega Virciglio -. Viaggiavo entro i limiti di velocità, come evidenziato dal verbale dei Carabinieri, quando mi sono visto attraversare la strada da un animale selvatico, credo un daino, ma non sono così esperto, e per evitare di colpirlo sono finito fuori strada con la ruota non riuscendo a mantenere il controllo del mezzo che ha terminato la corsa contro il guardrail, prima di ribaltarsi”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Grosseto per i rilievi del caso che verificavano la congruità della dinamica con quanto dicharato da Virciglio e anche un testimone.

“Il problema degli animali selvatici è grave e va risolto – afferma Pasquale Virciglio, che è anche consigliere comunale della Lega -. Oggi abbiamo rischiato un nuovo morto e per fortuna a me è andata bene e sono a denunciare quanto accaduto. Restano gli ingenti danni di cui si farà carico l’ente preposto, o gli enti, visto che mi sono già rivolto al mio legale”.