Uomo si ferisce ad una gamba con la motozappa: trasportato in ospedale, è grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba mentre stava lavorando con una motozappa in un terreno in via Orcagna, a Grosseto.

L’incidente è avvenuto alle 16.15 di oggi pomeriggio.

L’uomo, di 81 anni, grossetano, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.