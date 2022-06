Incidente in paese: donna cade da una moto, trasportata a Siena con l’elisoccorso

Incidente di moto a Sorano, in via San Marco, oggi pomeriggio, giovedì 30 giugno, alle 19.30.

Per cause in corso di accertamento, una donna di 69 anni è caduta dal mezzo, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Pitigliano e un’ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano, oltre ai Carabinieri per i rilievi.