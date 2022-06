Incidente nella notte con la moto: 65enne trasportato a Siena in gravi condizioni

Il 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto questa notte, sabato 18 giugno, alle 1.28 per un incidente stradale a Follonica, in via Chirici, che ha coinvolto una moto.

Un uomo di 65 anni è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica e quella della Misericordia di Massa Marittima. Impegnati anche i Carabinieri per i rilievi del caso.