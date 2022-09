Centauro cade dalla moto: trasportato all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Massetana nord, a Massa Marittima.

Per cause in corso di accertamento, un motociclista di 51 anni è caduto. Sul posto, è intervenuto l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il centauro all’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul luogo dell’incidente anche l’automedica di Follonica, la Croce Rossa di Gavorrano, l’Anpar Roselle e la Polizia Stradale per i rilievi.