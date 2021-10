Incidente stradale: centauro cade dalla moto, trasportato a Siena in gravi condizioni

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 15.30, un uomo di 63 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Nessun altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.