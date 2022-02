Scontro frontale tra due auto: muore un uomo di 50 anni

Un incidente stradale mortale è avvenuto ieri sera, alle 22, nel comune di Scarlino, lungo la strada provinciale del Casone.

Per cause in corso di accertamento, due auto, con a bordo solamente i conducenti, si sono scontrate.

Uno dei conducenti è rimasto illeso, l’altro autista, un uomo di 50 anni, invece è rimasto incastrato tra le lamiere, ma i sanitari intervenuti hanno solo potuto constatare il decesso.

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente il 118, l’automedica di Follonica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi. Era stato attivato anche l’elisosoccorso Pegaso 2.