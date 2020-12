Auto esce di strada: muore un uomo, un altro trasportato a Siena in gravi condizioni

Incidente mortale questa mattina nel comune di Sorano.

Intorno alle 8.30, un’auto con a bordo due persone è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale tra Sorano e San Quirico.

Sul posto, è prontamente intervenuta un’ambulanza del 118, che ha provato a rianimare un uomo di 80 anni, ma quest’ultimo è deceduto a causa dell’impatto.

L’altro passeggero, un uomo di 53 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Siena in gravi condizioni per un trauma cranico. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.