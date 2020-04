Auto sbatte contro un ponticino: giovane muore carbonizzato, grave l’autista

Incidente mortale sulla strada provinciale di San Donato, in località Barca del Grazi, nel comune di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo due persone, è uscita di strada e si è schiantata contro un ponticino di collegamento fra la strada provinciale ed una strada poderale.

Nell’impatto l’autista della macchina è stato sbalzato fuori dal veicolo, mentre il passeggero, deceduto, è rimasto all’interno dell’auto, che si è incendiata.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello, che hanno spento le fiamme sprigionate dal mezzo e hanno coadiuvato le operazioni di imbarco dell’autista, sbalzato fuori dal veicolo, sull’elisoccorso Pegaso, per il trasporto all’ospedale di Siena. Le condizioni dell’uomo sono gravi.

Notizia in aggiornamento