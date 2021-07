Auto esce di strada: muore uomo di 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto a causa di un incidente sula SS 74, nei pressi di Pitigliano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, questa mattina, intorno alle 6.45, l’auto guidata dalla vittima è uscita di strada per cause in corso di accertamento e l’uomo è deceduto a causa dell’impatto.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118.

Notizia in aggiornamento