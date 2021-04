Incidente sulla Senese: auto esce di strada, morta una persona

Sulla strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena) è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Grosseto al chilometro 8,500, tra Montorsaio e Batignano, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente ha riguardato un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto una persona è deceduta: si tratta di una donna di 50 anni.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza del 118, l’elisoccorso Pegaso e la Polizia Stradale.

Notizia in aggiornamento