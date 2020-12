Incidente mortale nella notte a Castiglione della Pescaia.

Per cause in corso di accertamento, intorno all’una di questa notte, un’auto con a bordo una donna di 34 anni ha sbattuto violentemente contro un muro. A causa dell’impatto la giovane, residente nel paese costiero, è deceduta.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.