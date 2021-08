Incidente nella notte: auto contro un albero, muore ragazza di 19 anni

Incidente mortale ieri sera, nei pressi di Scarlino.

Per cause in corso di accertamento, lungo la strada delle Collacchie, intorno alle 22.30, un’auto, guidata da una donna di 19 anni, è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un albero.

Sul posto, sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata da Follonica e l’elisoccorso Pegaso 2, ma purtroppo la giovane è morta sul colpo a causa del violento impatto.