Scontro frontale tra due auto: morta ragazza di 19 anni, due persone ferite

Incidente mortale in località Aiuole, tra Santa Fiora e Arcidosso.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

A causa del violento impatto, è morta una ragazza di 19 anni, un uomo di 24 anni è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso ed è in gravi condizioni, mentre una donna è stata trasportata all’ospedale di Siena a causa di una frattura della clavicola.

Notizia in aggiornamento