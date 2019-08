Auto esce di strada, si ribalta e finisce in un dirupo

Incidente stradale in località Sbarcatello, nel comune di Monte Argentario.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata, è uscita fuori strada ed ha terminato la sua corsa lungo un pendio.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri.