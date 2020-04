Si ribalta con la minicar nel centro del paese: donna trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Incidente stradale a Manciano.

Ieri sera, intorno alle 20, una minicar, guidata da una donna di 77 anni, si è ribaltata in una via interna del centro storico del paese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana avrebbe perso il controllo del mezzo mentre transitava in discesa in una via molto ripida di Manciano.

La donna è stata soccorsa dal 118 e dall’elisoccorso Pegaso, atterrato presso il campo sportivo di Manciano. Sul posto anche i carabinieri per i rilevi.