Incidente sull’Aurelia: furgone sbanda e finisce in una fossa

Incidente sull’Aurelia, questa mattina, all’altezza dell’uscita per Gavorrano, in direzione di Livorno.

Per cause in corso di accertamento, un furgone è sbandato ed è uscito di strada, finendo la sua corsa in una fossetta laterale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per i rilievi del caso.