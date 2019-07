Sportello di un furgone si apre in corsa e abbatte lampione, poi il veicolo finisce contro una cassetta della luce

Una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo in via Unione Sovietica, a Grosseto, per un incidente stradale.

Il portellone di un furgone si è aperto improvvisamente ed ha urtato contro un lampione, abbattendolo.

Il mezzo ha terminato la sua corsa contro una cassetta della luce.

Sul posto personale medico del 118 e Polizia Municipale di Grosseto.

Notizia in aggiornamento

Foto di archivio